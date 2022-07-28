«Милан» хочет арендовать защитника «Тоттенхэма» Тангангу с правом выкупа

«Милан» сохраняет интерес к защитнику «Тоттенхэма» Джафету Танганге, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, миланский клуб продолжает переговоры и предложил «шпорам» арендовать 23-летнего англичанина до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

Танганга — воспитанник «Тоттенхэма». В прошлом сезоне футболист принял участие в 19 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.