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«Милан» хочет арендовать защитника «Тоттенхэма» Тангангу с правом выкупа

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Милан» сохраняет интерес к защитнику «Тоттенхэма» Джафету Танганге, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, миланский клуб продолжает переговоры и предложил «шпорам» арендовать 23-летнего англичанина до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

Танганга — воспитанник «Тоттенхэма». В прошлом сезоне футболист принял участие в 19 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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