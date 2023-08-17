Форвард «Фиорентины» Кокорин получил 91-й номер на сезон-2023/24

«Фиорентина» на своем сайте опубликовала список игровых номеров команды на сезон-2023/24. Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин будет выступать под 91-м номером. С этими же цифрами он играл в «Арисе».

В прошедшем сезоне 32-летний форвард на правах аренды играл за кипрский «Арис». Он провел за команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.

Россиянин готовится к сезону-2023/24 в расположении «Фиорентины». 19 августа флорентийцы сыграют с «Дженоа» в 1-м туре чемпионата Италии.