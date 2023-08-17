Пеллегрини стал игроком «Лацио»
Защитник «Ювентуса» Лука Пеллегрини продолжит карьеру в «Лацио», сообщает официальный сайт орлов.
Игрок будет выступать за итальянский клуб на правах аренды.
Ранее сообщалось, что на Пеллегрини претендуют «Фулхэм» и «Ницца».
Пеллегрини начинал прошлый сезон в аренде во франкфуртском «Айнтрахте», а затем перешел в «Лацио» на правах аренды. Прошлый сезон Ровелла провел в аренде в «Монце».
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|Интер
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4
|Милан
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5
|Аталанта
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9
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10
|Торино
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11
|Монца
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12
|Удинезе
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13
|Сассуоло
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|0-0
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14
|Эмполи
|0
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15
|Салернитана
|0
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|0
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|0-0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
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18
|Фрозиноне
|0
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|0
|0
|0-0
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19
|Дженоа
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20
|Кальяри
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
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