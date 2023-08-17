«Верона» арендовала у «Наполи» полузащитника Фолоруншо

Полузащитник Майкл Фолоруншо перешел из «Наполи» в «Верону». Клубы договорились о годичной аренде 25-летнего итальянца.

Неаполитанцы купили игрока у «Франкавиллы» в 2019 году, но он до сих пор не дебютировал за команду.

В прошлом сезоне Фолоруншо на правах аренды играл за «Бари». Он принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.