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«Фиорентина» сыграла вничью с «Ювентусом»

17:55
25 апреля. Флоренция. «Фиорентина» — «Ювентус» — 1:1. Криштиану Роналду. Фото AFP
25 апреля. Флоренция. «Фиорентина» — «Ювентус» — 1:1. Криштиану Роналду. Фото AFP
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«Фиорентина» на своем поле сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1) в матче 33-го тура чемпионата Италии.

В составе хозяев гол забил форвард Душан Влахович. Для 21-летнего серба этот забитый мяч стал 17-м в серии А. За туринцев отличился нападающий Альваро Мората.

Российский футболист клуба из Флоренции Александр Кокорин пропускал встречу из-за травмы.

«Фиорентина» с 34 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» — 66 баллов и третья строчка.

Чемпионат Италии. Серия А

33-й тур

«Фиорентина» — «Ювентус» — 1:1 (1:0)

Голы: Влахович, 29 — с пенальти (1:0). Мората, 46 (1:1).

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Венути (Мартинес Куарта, 46), Миленкович, Игор (Бираги, 72), Кастровилли (Эйсерик, 85), Пульгар, Амрабат, Рибери (Куаме, 72), Влахович.

«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Бонуччи (Мората, 46), Алекс Сандру, де Лигт, Рэмси (Маккенни, 69), Рабьо, Бентанкур, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала (Кулушевски, 46).

Предупреждения: Игор, 40. де Лигт, 52. Касерес, 61. Бираги, 88.

Судья: Масса (Италия).

25 апреля. Флоренция. Стадион «Артемио Франки»

Фиорентина — Ювентус

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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