«Фиорентина» сыграла вничью с «Ювентусом»
«Фиорентина» на своем поле сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1) в матче 33-го тура чемпионата Италии.
В составе хозяев гол забил форвард Душан Влахович. Для 21-летнего серба этот забитый мяч стал 17-м в серии А. За туринцев отличился нападающий Альваро Мората.
Российский футболист клуба из Флоренции Александр Кокорин пропускал встречу из-за травмы.
«Фиорентина» с 34 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» — 66 баллов и третья строчка.
Чемпионат Италии. Серия А
33-й тур
«Фиорентина» — «Ювентус» — 1:1 (1:0)
Голы: Влахович, 29 — с пенальти (1:0). Мората, 46 (1:1).
«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Венути (Мартинес Куарта, 46), Миленкович, Игор (Бираги, 72), Кастровилли (Эйсерик, 85), Пульгар, Амрабат, Рибери (Куаме, 72), Влахович.
«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Бонуччи (Мората, 46), Алекс Сандру, де Лигт, Рэмси (Маккенни, 69), Рабьо, Бентанкур, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала (Кулушевски, 46).
Предупреждения: Игор, 40. де Лигт, 52. Касерес, 61. Бираги, 88.
Судья: Масса (Италия).
25 апреля. Флоренция. Стадион «Артемио Франки»
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