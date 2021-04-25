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«Интер» дома победил «Верону»

17:51
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«Интер» обыграл «Верону» (1:0) в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии. Единственный гол забил Маттео Дармиан.

«Интер» (79 очков) продолжает лидировать в таблице. «Верона» (41) — на 10-м месте.

Чемпионат Италии. Серия А

33-й тур

«Интер» — «Верона» — 1:0 (0:0)

Гол: Дармиан, 76.

«Интер»: Ханданович, де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Эриксен (Сенси, 65), Брозович (Д`Амброзио, 79), Барелла, Хакими (Гальярдини, 79), Перишич (Дармиан, 66), Лукаку, Мартинес (Санчес, 72).

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Димарко (Удогие, 72), Чеккерини (Гюнтер, 46), Маньяни (Давидович, 46), Лазович, Бесса (Колли, 77), Барак, Тамез (Сальседо, 65), Илич, Лазанья.

Предупреждения: Чеккерини, 28. Маньяни, 42. Барак, 68.

Судья: Абиссо (Италия).

25 апреля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Интер — Верона

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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