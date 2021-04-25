«Интер» дома победил «Верону»
«Интер» обыграл «Верону» (1:0) в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии. Единственный гол забил Маттео Дармиан.
«Интер» (79 очков) продолжает лидировать в таблице. «Верона» (41) — на 10-м месте.
Чемпионат Италии. Серия А
33-й тур
«Интер» — «Верона» — 1:0 (0:0)
Гол: Дармиан, 76.
«Интер»: Ханданович, де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Эриксен (Сенси, 65), Брозович (Д`Амброзио, 79), Барелла, Хакими (Гальярдини, 79), Перишич (Дармиан, 66), Лукаку, Мартинес (Санчес, 72).
«Верона»: Сильвестри, Фараони, Димарко (Удогие, 72), Чеккерини (Гюнтер, 46), Маньяни (Давидович, 46), Лазович, Бесса (Колли, 77), Барак, Тамез (Сальседо, 65), Илич, Лазанья.
Предупреждения: Чеккерини, 28. Маньяни, 42. Барак, 68.
Судья: Абиссо (Италия).
25 апреля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю