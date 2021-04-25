Sport1: «Милан» согласовал трансфер вратаря «Лилля» Маньяна
«Милан» согласовал трансфер вратаря «Лилля» Майка Маньяна, сообщает Sport1.
По информации источника, покупка 25-летнего француза обойдется «россонери» в 15 миллионов евро. Сообщается, что футболист подпишет контракт на 5 лет.
В сезоне-2020/21 Маньян провел 43 матча за «Лилль» и пропустил 35 мячей, проведя 20 встреч на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport1.de/fussball/bundesliga/2021/04/bvb-mike-maignan-geht-zum-ac-mailand-und-nicht-zu-borussia-dortmund
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