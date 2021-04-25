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Sport1: «Милан» согласовал трансфер вратаря «Лилля» Маньяна

18:48
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«Милан» согласовал трансфер вратаря «Лилля» Майка Маньяна, сообщает Sport1.

По информации источника, покупка 25-летнего француза обойдется «россонери» в 15 миллионов евро. Сообщается, что футболист подпишет контракт на 5 лет.

В сезоне-2020/21 Маньян провел 43 матча за «Лилль» и пропустил 35 мячей, проведя 20 встреч на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.sport1.de/fussball/bundesliga/2021/04/bvb-mike-maignan-geht-zum-ac-mailand-und-nicht-zu-borussia-dortmund

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