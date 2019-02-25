"Фиорентина" вырвала ничью у "Интера", забив гол с пенальти на 101-й минуте

"Фиорентина" сыграла вничью с "Интером" в матче 25-го тура чемпионата Италии - 3:3. Счет в этой встрече открыли "фиалки" на 1-й минуте - мяч в собственные ворота отправил Стефан де Фрай.

Миланцы усилиями Весино, Политано и Перишича на началу второй половины вели в счете 3:1, но не смогли удержать победу. Отставание на 74-й минуте сократил Муриэль, а на 101-й Джордан Верету реализовал пенальти.

Чемпионат Италии

Серия А

25-й тур

"Фиорентина" - "Интер" - 3:3 (1:2)

Голы: де Фрай, 1 - в свои ворота (1:0). Весино, 6 (1:1). Политано, 40 (1:2). Перишич, 52 - с пенальти (1:3). Муриэль, 74 (2:3). Верету, 90+11 - с пенальти (3:3).

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Чеккерини, Лаурини (Дабо, 79), Витор Угу, Бенасси (Муриэль, 57), Верету, Фернандес, Жерсон, Симеоне (Пьяца, 58), Кьеза.

"Интер": Ханданович, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Далберт (Асамоа, 62), Наингголан (Валеро, 89), Брозович, Весино, Перишич, Политано (Кандрева, 77), Мартинес.

Предупреждения: Наингголан, 57. Шкриньяр, 65. Политано, 71. Лафон, 87. Брозович, 89. Дабо, 90+12.

Судья: Абиссо.

24 февраля. Флоренция. Стадион "Artemio Franchi".