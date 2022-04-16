«Фиорентина» — «Венеция»: Кокорин начнет матч в запасе

«Фиорентина» сыграет против «Венеции» в рамках 33-го тура чемпионата Италии. Стали известны составы команд на эту встречу.

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин начнет матч на скамейке запасных.

Напомним, 31-летний российский футболист в прошлом туре вышел на поле в конце матча с «Наполи» (3:2). Кокорин не играл с 10 января 2022 года.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.