16 апреля в Риме «Лацио» примет «Торино» в матче 33-го тура чемпионата Италии. Встреча пройдет на стадионе «Олимпико» и начнется в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Лацио» — «Торино». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 21.40.

«Лацио» с 55 очками занимает шестое место в турнирной таблице серии А. «Торино» — 12-я строчка и 39 баллов.

В первом круге «Торино» сыграл вничью с «Лацио» (1:1) в пятом туре чемпионата Италии 23 сентября 2021-го.