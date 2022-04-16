«Интер» готов продать Лаутаро Мартинеса в «Барселону»
«Интер» готов рассматривать предложения по продаже нападающего Лаутаро Мартинеса. Основным претендентом на 24-летнего аргентинца считается «Барселона», сообщает Sport.es.
Миланский клуб хочет получить за игрока минимум 80 миллионов евро. Однако в потенциальную сделку могут быть включены форвард каталонцев Мемфис Депай или хавбек Миралем Пьянич.
Ранее появлялась информация, что форвардом также интересуется мадридский «Атлетико».
В текущем сезоне нападающий в 41 матче забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|33
|21
|8
|4
|58-29
|71
|
2
|Интер
|32
|20
|9
|3
|68-25
|69
|
3
|Наполи
|32
|20
|6
|6
|58-26
|66
|
4
|Ювентус
|32
|18
|8
|6
|49-28
|62
|
5
|Рома
|32
|17
|6
|9
|53-36
|57
|
6
|Лацио
|32
|16
|7
|9
|64-47
|55
|
7
|Фиорентина
|31
|16
|5
|10
|52-40
|53
|
8
|Аталанта
|31
|14
|9
|8
|53-36
|51
|
9
|Сассуоло
|33
|12
|10
|11
|58-53
|46
|
10
|Верона
|32
|12
|9
|11
|56-49
|45
|
11
|Удинезе
|31
|9
|12
|10
|46-48
|39
|
12
|Торино
|31
|10
|9
|12
|35-30
|39
|
13
|Болонья
|31
|10
|7
|14
|34-44
|37
|
14
|Эмполи
|32
|8
|10
|14
|41-56
|34
|
15
|Специя
|33
|9
|6
|18
|33-57
|33
|
16
|Сампдория
|32
|8
|5
|19
|39-54
|29
|
17
|Кальяри
|33
|6
|10
|17
|31-61
|28
|
18
|Дженоа
|33
|2
|16
|15
|24-54
|22
|
19
|Венеция
|31
|5
|7
|19
|26-57
|22
|
20
|Салернитана
|31
|3
|7
|21
|23-71
|15
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.04
|20:00
|
Специя – Интер
|1 : 3
|15.04
|22:00
|
Милан – Дженоа
|2 : 0
|16.04
|13:30
|
Кальяри – Сассуоло
|1 : 0
|16.04
|15:30
|
Сампдория – Салернитана
|- : -
|16.04
|15:30
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
|16.04
|17:30
|
Фиорентина – Венеция
|- : -
|16.04
|19:30
|
Ювентус – Болонья
|- : -
|16.04
|21:45
|
Лацио – Торино
|- : -
|18.04
|20:00
|
Наполи – Рома
|- : -
|18.04
|22:00
|
Аталанта – Верона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|22
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|16
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|24
|1
|9
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|27
|1
|6
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|27
|1
|5
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