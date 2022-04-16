«Интер» готов продать Лаутаро Мартинеса в «Барселону»

«Интер» готов рассматривать предложения по продаже нападающего Лаутаро Мартинеса. Основным претендентом на 24-летнего аргентинца считается «Барселона», сообщает Sport.es.

Миланский клуб хочет получить за игрока минимум 80 миллионов евро. Однако в потенциальную сделку могут быть включены форвард каталонцев Мемфис Депай или хавбек Миралем Пьянич.

Ранее появлялась информация, что форвардом также интересуется мадридский «Атлетико».

В текущем сезоне нападающий в 41 матче забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи.