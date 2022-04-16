«Фиорентина» обыграла «Венецию», Кокорин остался в запасе

«Фиорентина» с минимальным счетом обыграла «Венецию» в матче чемпионата Италии

«Фиорентина» обыграла «Венецию» со счетом 1:0 в матче 33-го тура чемпионата Италии. Гол в составе хозяев забил полузащитник Лукас Торрейра.

Россиянин Александр Кокорин остался в запасе.

«Фиорентина» поднялась на шестое место в турнирной таблице серии А, имея 56 очков после 32 туров. «Венеция» осталась на 18-й строчке (22 очка).

Команда из Флоренции не проигрывает в серии А на протяжении шести матчей, имея четыре победы и две ничьи.