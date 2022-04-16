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«Фиорентина» обыграла «Венецию», Кокорин остался в запасе

«Фиорентина» с минимальным счетом обыграла «Венецию» в матче чемпионата Италии
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«Фиорентина» обыграла «Венецию» со счетом 1:0 в матче 33-го тура чемпионата Италии. Гол в составе хозяев забил полузащитник Лукас Торрейра.

Россиянин Александр Кокорин остался в запасе.

«Фиорентина» поднялась на шестое место в турнирной таблице серии А, имея 56 очков после 32 туров. «Венеция» осталась на 18-й строчке (22 очка).

Команда из Флоренции не проигрывает в серии А на протяжении шести матчей, имея четыре победы и две ничьи.

Италия. Серия А. 33-й тур
16 апр, 17:30. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
1:0
Венеция
Голы
Торрейра, 30 (1:0)
Фиорентина
Терраччано Бираги Миленкович Венути Игор Кастровилли (Амрабат, 78) Иконе (Данкан, 68) Мале (Соттиль, 68) Торрейра Кабрал (Пентек, 87) Гонсалес
Венеция
Мяенпя Кальдара Чеккарони Матею Хапс Тессманн (Араму, 56) Бузио (Перец, 87) Чрнигой (Фьордилино, 78) Анри Йонсен (Кийен, 46) Окереке (Нсаме, 78)
Предупреждения
Соттиль 79’, Данкан 83’, Торрейра 90+2’, Венути 90+5’  -  Хапс 29’, Окереке 36’, Кийен 57’, Перец 90’
Судьи
Абиссо (Италия)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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Спартак 0
Рубин 1
2-й тайм

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ТБ 2.5

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П1

18%

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Наполи
Рома

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Александр Кокорин
ФК Венеция
ФК Фиорентина
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 32 18 8 6 49-28 62
5
 Рома 32 17 6 9 53-36 57
6
 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
7
 Лацио 32 16 7 9 64-47 55
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
 Удинезе 32 10 12 10 50-49 42
12
 Торино 31 10 9 12 35-30 39
13
 Болонья 31 10 7 14 34-44 37
14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
 Специя 33 9 6 18 33-57 33
16
 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 32 5 7 20 26-58 22
20
 Салернитана 32 4 7 21 25-72 18
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15.04 20:00
Специя – Интер
 1 : 3
15.04 22:00
Милан – Дженоа
 2 : 0
16.04 13:30
Кальяри – Сассуоло
 1 : 0
16.04 15:30
Сампдория – Салернитана
 1 : 2
16.04 15:30
Удинезе – Эмполи
 4 : 1
16.04 17:30
Фиорентина – Венеция
 1 : 0
16.04 19:30
Ювентус – Болонья
 - : -
16.04 21:45
Лацио – Торино
 - : -
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Наполи – Рома
 - : -
18.04 22:00
Аталанта – Верона
 - : -
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