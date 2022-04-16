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«Удинезе» разгромил «Эмполи», «Салернитана» в гостях победила «Сампдорию»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Удинезе» на своем поле разгромил «Эмполи» в матче 33-го тура чемпионата Италии. Команда из Удине взяла верх со счетом 4:1.

«Удинезе» одержал третью победу подряд и поднялся на 11-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

Еще в одном матче 33-го тура «Салернитана» на выезде одолела «Сампдорию» со счетом 2:1.

Италия. Серия А. 33-й тур
16 апр, 15:30. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
4:1
Эмполи
Голы
Исмайли, 6 (1:0), Деулофеу, 52 (2:0), Пинамонти, 70 (2:1), Пуссетто, 79 (3:1), Самарджич, 87 (4:1)
Нереализованный пенальти
Пинамонти 68
Удинезе
Сильвестри Перес (Найтинк, 90) Удогие Молина Мари Бекао Макенго Уоллас (Яяло, 89) Перейра (Самарджич, 66) Саксесс (Пуссетто, 75) Деулофеу (Несторовски, 90)
Эмполи
Викарио Какаче Стоянович (Паризи, 71) Луперто Исмайли Байрами (Верре, 73) Бенасси (Хендерсон, 72) Асллани Бандинелли Ла Мантия (Кутроне, 86) Пинамонти
Предупреждения
Молина 63’  -  Исмайли 44’, Стоянович 61’, Бандинелли 63’, Верре 85’
Судьи
Маркетти (Италия)
Италия. Серия А. 33-й тур
16 апр, 15:30. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
1:2
Салернитана
Голы
Фасио, 4 (0:1), Эдерсон, 6 (0:2), Капуто, 32 (1:2)
Сампдория
Аудеро Колли Берешиньски Феррари Мурру (Ауджелло, 46) Торсби (Экдаль, 63) Сенси Кандрева Ринкон (Дамсгор, 86) Капуто Квальярелла (Сабири, 63)
Салернитана
Сепе (Белец, 71) Фасио Дьембер Маццокки Эдерсон (Кастанос, 65) Бохинен Радованович Кулибали Оби Бонаццоли (Рибери, 66) Джурич (Гальоло, 87) Микаэл
Предупреждения
Сенси 89’  -  Сепе 20’, Джурич 20’, Бонаццоли 49’, Бохинен 50’, Рибери 79’, Маццокки 80’, Раньери 84’
Судьи
Валери (Италия)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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18%

1.75

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Наполи
Рома

П1

23%

1.93

X2

19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
ФК Салернитана
ФК Сампдория
ФК Удинезе
ФК Эмполи
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 32 18 8 6 49-28 62
5
 Рома 32 17 6 9 53-36 57
6
 Лацио 32 16 7 9 64-47 55
7
 Фиорентина 31 16 5 10 52-40 53
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
 Удинезе 32 10 12 10 50-49 42
12
 Торино 31 10 9 12 35-30 39
13
 Болонья 31 10 7 14 34-44 37
14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
 Специя 33 9 6 18 33-57 33
16
 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 31 5 7 19 26-57 22
20
 Салернитана 32 4 7 21 25-72 18
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15.04 20:00
Специя – Интер
 1 : 3
15.04 22:00
Милан – Дженоа
 2 : 0
16.04 13:30
Кальяри – Сассуоло
 1 : 0
16.04 15:30
Сампдория – Салернитана
 1 : 2
16.04 15:30
Удинезе – Эмполи
 4 : 1
16.04 17:30
Фиорентина – Венеция
 - : -
16.04 19:30
Ювентус – Болонья
 - : -
16.04 21:45
Лацио – Торино
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