«Удинезе» разгромил «Эмполи», «Салернитана» в гостях победила «Сампдорию»

«Удинезе» на своем поле разгромил «Эмполи» в матче 33-го тура чемпионата Италии. Команда из Удине взяла верх со счетом 4:1.

«Удинезе» одержал третью победу подряд и поднялся на 11-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

Еще в одном матче 33-го тура «Салернитана» на выезде одолела «Сампдорию» со счетом 2:1.