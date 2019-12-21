«Фиорентина» уволила Монтеллу

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла покинул свой пост после поражения в матче серии А против «Ромы» (1:4), сообщается на официальном сайте клуба.

Сообщается, что в ближайшее время будет назван новый главный тренер.

Монтелла возглавлял «Фиорентину» с апреля 2019 года, контракт был рассчитан до 2021 года. Ранее 45-летний специалист уже работал во флорентийском клубе с 2012 по 2015 год.

В текущем сезоне «Фиорентина» с 17 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.