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«Фиорентина» — «Специя»: Маркицца заменен после удара в голову

20:46
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Защитник «Специи» Риккардо Маркицца был заменен, получив удар в голову в матче 23-го тура серии А против «Фиорентины». Врачи унесли его на носилках.

Вместо Маркиццы на 11-й минуте вышел на поле Хуан Мануэль Рамос. Счет в матче равный — 0:0.

Фиорентина — Специя

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