Кокорин в запасе «Фиорентины» на матч со «Специей»
Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в стартовый состав на матч 23-го тура серии А против «Специи». Он остался в запасе.
18 февраля главный тренер «фиалок» Чезаре Пранделли заявил, что выход россиянина на поле в этой игре маловероятен.
Матч «Фиорентина» — «Специя» начнется в 20.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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