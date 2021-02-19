Кокорин в запасе «Фиорентины» на матч со «Специей»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в стартовый состав на матч 23-го тура серии А против «Специи». Он остался в запасе.

18 февраля главный тренер «фиалок» Чезаре Пранделли заявил, что выход россиянина на поле в этой игре маловероятен.

Матч «Фиорентина» — «Специя» начнется в 20.30 по московскому времени.