Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Кокорин в запасе «Фиорентины» на матч со «Специей»

19:41
Александр Кокорин. Фото Instagram
Александр Кокорин. Фото Instagram
Теги:

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в стартовый состав на матч 23-го тура серии А против «Специи». Он остался в запасе.

18 февраля главный тренер «фиалок» Чезаре Пранделли заявил, что выход россиянина на поле в этой игре маловероятен.

Матч «Фиорентина» — «Специя» начнется в 20.30 по московскому времени.

Фиорентина — Специя

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир