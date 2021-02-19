Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Фиорентина» обыграла «Специю», Кокорин остался в запасе

22:30
Гаэтано Кастровилли и Душан Влахович. Фото ФК «Фиорентина»
Гаэтано Кастровилли и Душан Влахович. Фото ФК «Фиорентина»
Теги:

«Фиорентина» выиграла у «Специи» (3:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей забивали Душан Влахович, Гаэтано Кастровилли и Валентен Эйсерик. Российский форвард хозяев Александр Кокорин остался в запасе.

«Фиалки» набрали 25 очков и занимают 12-е место. У «Специи» 24 очка и 16-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

23-й тур

«Фиорентина» — «Специя» — 3:0 (0:0)

Фиорентина — Специя

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир