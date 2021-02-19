«Фиорентина» обыграла «Специю», Кокорин остался в запасе
«Фиорентина» выиграла у «Специи» (3:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии.
В составе победителей забивали Душан Влахович, Гаэтано Кастровилли и Валентен Эйсерик. Российский форвард хозяев Александр Кокорин остался в запасе.
«Фиалки» набрали 25 очков и занимают 12-е место. У «Специи» 24 очка и 16-я позиция.
Чемпионат Италии. Серия А
23-й тур
«Фиорентина» — «Специя» — 3:0 (0:0)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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