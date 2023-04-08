«Фиорентина» сыграла вничью со «Специей»
«Фиорентина» дома сыграла вничью со «Специей» в матче 29-го тура чемпионата Италии — 1:1.
У гостей автогол на 25-й минуте забил Пшемыслав Вишневский, спустя 7 минут счет сравнял М'Бала Нзола.
«Фиорентина» набрала 41 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице серии А. «Специя» с 26 очками — на 17-й строчке.
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|28
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|7
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|44-19
|55
|
3
|Милан
|29
|15
|7
|7
|48-36
|52
|
4
|Интер
|29
|16
|3
|10
|48-33
|51
|
5
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|28
|15
|5
|8
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|
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|
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|
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|
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|
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|28
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|8
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|30-34
|38
|
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|Сассуоло
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|7
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|36-41
|37
|
13
|Монца
|29
|9
|8
|12
|34-41
|35
|
14
|Эмполи
|29
|7
|11
|11
|25-36
|32
|
15
|Салернитана
|29
|6
|11
|12
|33-49
|29
|
16
|Лечче
|29
|6
|9
|14
|25-35
|27
|
17
|Специя
|29
|5
|11
|13
|25-45
|26
|
18
|Верона
|28
|4
|7
|17
|22-42
|19
|
19
|Сампдория
|28
|3
|6
|19
|16-47
|15
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20
|Кремонезе
|28
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38 тур
|7.04
|18:00
|
Салернитана – Интер
|1 : 1
|7.04
|20:00
|
Лечче – Наполи
|1 : 2
|7.04
|22:00
|
Милан – Эмполи
|0 : 0
|8.04
|13:30
|
Удинезе – Монца
|2 : 2
|8.04
|15:30
|
Фиорентина – Специя
|1 : 1
|8.04
|17:30
|
Аталанта – Болонья
|- : -
|8.04
|17:30
|
Сампдория – Кремонезе
|- : -
|8.04
|19:30
|
Торино – Рома
|- : -
|8.04
|19:30
|
Верона – Сассуоло
|- : -
|8.04
|21:45
|
Лацио – Ювентус
|- : -
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|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
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Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
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|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
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|17
|1
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