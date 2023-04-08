«Фиорентина» сыграла вничью со «Специей»

«Фиорентина» дома сыграла вничью со «Специей» в матче 29-го тура чемпионата Италии — 1:1.

У гостей автогол на 25-й минуте забил Пшемыслав Вишневский, спустя 7 минут счет сравнял М'Бала Нзола.

«Фиорентина» набрала 41 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице серии А. «Специя» с 26 очками — на 17-й строчке.