«Удинезе» и «Монца» сыграли вничью в матче серии А

«Удинезе» и «Монца» сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Италии — 2:2. Встреча прошла в Удине.

В составе «Монцы» отличились Андреа Колпани и Николо Ровелла. За «Удинезе» голы забили Санди Ловрич и Бету, реализовавший пенальти.

После этого матча «Монца» занимает 13-е место в турнирной таблице серии А, набрав 35 очков. «Удинезе» располагается на 10-й строчке — 39 очков.