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«Фиорентина» — «Сампдория»: Кокорин попал в число запасных

19:42
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«Фиорентина» в рамках 15-го тура чемпионата Италии на своем поле примет «Сампдорию». Стал известен состав флорентийцев на эту встречу.

Российский нападающий Александр Кокорин попал в число запасных.

23 ноября 30-летний россиянин вернулся к тренировкам в общей группе после длительного восстановления.

Кокорин не выходил на поле с начала октября, когда сыграл 13 минут с «Наполи». Всего в этом сезоне серии А у него 3 матча и 28 игровых минут после выходов на замену.

Италия. Серия А. 15-й тур
30 нояб, 20:30. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Сампдория

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Иван Шитик все материалы автора

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