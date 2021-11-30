«Фиорентина» — «Сампдория»: Кокорин попал в число запасных
19:42
«Фиорентина» в рамках 15-го тура чемпионата Италии на своем поле примет «Сампдорию». Стал известен состав флорентийцев на эту встречу.
Российский нападающий Александр Кокорин попал в число запасных.
23 ноября 30-летний россиянин вернулся к тренировкам в общей группе после длительного восстановления.
Кокорин не выходил на поле с начала октября, когда сыграл 13 минут с «Наполи». Всего в этом сезоне серии А у него 3 матча и 28 игровых минут после выходов на замену.
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