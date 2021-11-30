«Наполи» может провести товарищеский матч со сборной Аргентины в память о Марадоне
16:48
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что неаполитанский клуб и сборная Аргентины могут провести товарищеский матч в память о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне.
«Мы работаем с министром иностранных дел Луиджи Ди Майо и послом Аргентины, чтобы провести встречу», — приводит слова Лаурентиса Football Italia.
Сообщается, что встреча пройдет 24 мая 2022 года в Неаполе.
Напомним, что Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Он выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год, а также привел сборную Аргентину к победе на чемпионате мира 1986 года.
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