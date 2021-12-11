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Дубль Влаховича помог «Фиорентине» разгромить «Салернитану», Кокорин остался в запасе

18:57
Душан Влахович. Фото Twitter
Душан Влахович. Фото Twitter
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«Фиорентина» разгромила «Салернитану» (4:0) в матче 17-го тура чемпионата Италии.

Дубль в составе победителей сделал Душан Влахович. Также отличились Джакомо Бонавентура и Юсссеф Мале. Российский форвард Александр Кокорин остался в запасе.

«Фиалки» набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. У «Салернитаны» восемь очков и последнее место.

Италия. Серия А. 17-й тур
11 дек, 17:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
4:0
Салернитана
Голы
Бонавентура, 31 (1:0), Влахович, 51 (2:0), Влахович, 84 (3:0), Мале, 90 (4:0)
Фиорентина
Терраччано Мартинес Куарта Бираги (Терзич, 87 ) Миленкович (Игор, 46 ) Одриосола (Венути, 87 ) Бонавентура Торрейра Данкан (Мале, 79 ) Кальехон (Соттиль, 72 ) Влахович Гонсалес
Салернитана
Белец Весели (Делли Карри, 46) Раньери (Ярошиньски, 90+1) Дьембер Богдан Кулибали Кастанос (Бонаццоли, 52) Оби (Шиавоне, 62) Кешрида Рибери (Ди Таккио, 90) Сими
Предупреждения
Миленкович 11  -  Кастанос 20
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Сочи
Спартак

Обе забьют - да

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П1

17%

2.07

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14%

1.81

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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