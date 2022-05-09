«Фиорентина» — «Рома»: Кокорин начнет матч в запасе

«Фиорентина» примет на своем поле «Рому» в заключительном матче 36-го тура чемпионата Италии. Стали известны составы команд на эту встречу.

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин начнет встречу на скамейке запасных.

«Фиорентина»: Терраччано, Венути, Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Бонавентура, Данкан, Амрабат, Иконе, Артур, Гонсалес.

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Залевски, Сержиу Оливейра, Верету, Кристанте, Пеллегрини, Абрахам.