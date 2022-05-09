Тудор или Юрич могут заменить Гасперини на посту главного тренера «Аталанты»

«Аталанта» определилась с кандидатами на потенциальную замену Джан Пьеро Гасперини на посту главного тренера, сообщает Football Italia.

Среди основных кандидатов руководство бергамасков рассматривают тренера «Торино» Ивана Юрича, а также главного тренера «Вероны» Игора Тудора.

В конце прошлого года 64-летний Гасперини продлил контракт с клубом до 2024 года. В феврале американский бизнесмен Стивен Пальюка приобрел долю в уставном капитале «Аталанты», впоследствии в клубе сменилось руководство.

В воскресенье «Аталанта» в гостях обыграла «Специю» (3:1) в 36-м туре чемпионата Италии. Клуб из Бергамо с 59 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.