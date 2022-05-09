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Сегодня, 20:17

Тудор или Юрич могут заменить Гасперини на посту главного тренера «Аталанты»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Аталанта» определилась с кандидатами на потенциальную замену Джан Пьеро Гасперини на посту главного тренера, сообщает Football Italia.

Среди основных кандидатов руководство бергамасков рассматривают тренера «Торино» Ивана Юрича, а также главного тренера «Вероны» Игора Тудора.

В конце прошлого года 64-летний Гасперини продлил контракт с клубом до 2024 года. В феврале американский бизнесмен Стивен Пальюка приобрел долю в уставном капитале «Аталанты», впоследствии в клубе сменилось руководство.

В воскресенье «Аталанта» в гостях обыграла «Специю» (3:1) в 36-м туре чемпионата Италии. Клуб из Бергамо с 59 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

Иван Юрич
Игор Тудор
ФК Аталанта
Джан Пьеро Гасперини
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 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
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Специя – Аталанта
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 4 : 3
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8.05 21:45
Верона – Милан
 1 : 3
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Интер

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Ромеро Луис Альберто

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Адама Сумаоро

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Болонья

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Рома

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