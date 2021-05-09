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«Фиорентина» отпраздновала победу над «Лацио» и поздравила тренера с днем рождения

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«Фиорентина» после победы над «Лацио» (2:0) в 35-м туре чемпионата Италии отметила успех в раздевалке. Видео опубликовано в официальном Twitter клуба.

Также футболисты поздравили с днем рождения главного тренера Джузеппе Якини, которому 7 мая исполнилось 57 лет. В начале видео на заднем плане можно заметить российского форварда «фиалок» Александра Кокорина. Он провел весь матч в запасе и не принимал активного участия в празднованиях.

Оба мяча в составе «Фиорентины» в активе Душана Влаховича.

Фиорентина — Лацио

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