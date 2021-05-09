Влахович рассказал о цели «Фиорентины» на остаток сезона

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (2:0). Серб стал автором дубля в этой встрече.

«Мы доказали, насколько важен для нас этот матч, и использовали все, что у нас было. Мы очень счастливы и гордимся тем, что выиграли. Против очень сильного клуба мы показали, что, если мы будем играть так, как мы умеем, все вместе и уверенно, наши качества проявятся. Наша цель сейчас — набрать как можно больше очков, чтобы мы могли провести конец сезона с чуть меньшим давлением. Все дело в команде, поэтому я надеюсь забить больше голов, но только если они помогут принести команде очки», — приводит слова Влаховича DAZN.

После этого матча «Фиорентина» с 38 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, «Лацио» с 64 очками — на шестой строчке.