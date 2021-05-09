Индзаги прокомментировал поражение «Лацио» в матче с «Фиорентиной»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (0:2).

«Есть разочарование. Мы знали, что будет сложно, и хорошо провели первый тайм, но, к сожалению, некоторые инциденты не пошли нам на пользу. Мы должны были лучше защищаться после их первого гола, но во втором тайме игра была совсем не гладкой. Мы двигали мяч слишком медленно, поэтому создавали моменты, но не смогли их завершить. К сожалению, у ворот были ошибки. Мы собираемся пробиться в еврокубки пятый сезон подряд. Учитывая то, как мы играли в последнее время, мы немного разочарованы», — приводит слова Индзаги DAZN.

После этого матча «Фиорентина» с 38 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, «Лацио» с 64 очками — на шестой строчке.