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«Фиорентина» объявила об аренде полузащитника Барака

Руслан Минаев
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Антонин Барак стал игроком «Фиорентины».
Фото ФК «Фиорентина»

«Фиорентина» объявила об аренде полузащитника «Вероны» Антонина Барака. 27-летний чех успешно прошел медицинское обследование.

Сделка включает пункт о возможном выкупе игрока или обязательном выкупе при соблюдении определенных условий.

Барак перешел в «Верону» из «Удинезе» летом 2021 года. В минувшем сезоне чешский полузащитник забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи в 30 матчах во всех турнирах.

Антонин Барак
ФК Верона
ФК Фиорентина
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