«Фиорентина» объявила об аренде полузащитника Барака

«Фиорентина» объявила об аренде полузащитника «Вероны» Антонина Барака. 27-летний чех успешно прошел медицинское обследование.

Сделка включает пункт о возможном выкупе игрока или обязательном выкупе при соблюдении определенных условий.

Барак перешел в «Верону» из «Удинезе» летом 2021 года. В минувшем сезоне чешский полузащитник забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи в 30 матчах во всех турнирах.