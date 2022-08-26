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Защитник «Наполи» Руй: «Мы встретим Роналду с распростертыми объятиями»

Защитник «Наполи» Мариу Руй воодушевлен возможным переходом в клуб Криштиану Роналду
Руслан Минаев
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Защитник «Наполи» Мариу Руй прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что агент 37-летнего португальца Жорже Мендеш предлагал форварда «Наполи» и «Милану».

«Я хорошо его знаю, и он сделает все возможное, если будет играть за «Наполи». Такой игрок, как он может преуспеть везде, куда бы он ни пошел. Он становится неудержимым, когда чувствует поддержку болельщиков. Криштиану — легенда Португалии. И, как в любой другой раздевалке, мы будем готовы встретить его с распростертыми объятиями», — цитирует Руя Radio Kiss Kiss.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 3 матчах за манкунианцев в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
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 Удинезе 2 0 1 1 2-4 1
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 Верона 2 0 1 1 3-6 1
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 Сампдория 2 0 1 1 0-2 1
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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