Защитник «Наполи» Руй: «Мы встретим Роналду с распростертыми объятиями»

Защитник «Наполи» Мариу Руй прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что агент 37-летнего португальца Жорже Мендеш предлагал форварда «Наполи» и «Милану».

«Я хорошо его знаю, и он сделает все возможное, если будет играть за «Наполи». Такой игрок, как он может преуспеть везде, куда бы он ни пошел. Он становится неудержимым, когда чувствует поддержку болельщиков. Криштиану — легенда Португалии. И, как в любой другой раздевалке, мы будем готовы встретить его с распростертыми объятиями», — цитирует Руя Radio Kiss Kiss.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 3 матчах за манкунианцев в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.