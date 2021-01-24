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«Фиорентина» на своем поле обыграла «Кротоне»

00:44
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«Фиорентина» в матче 19-го тура чемпионата Италии обыграла «Кротоне» со счетом 2:1.

В составе «фиалок» отличились Джакомо Бонавентура и Душан Влахович. Гости ответили точным ударом Сими.

После этого матча «Фиорентина» с 21 очком занимает 12-е место в турнирной таблице, «Кротоне» с 12 очками — на последней строчке.

Ранее стало известно, что «Фиорентина» договорилась о трансфере форварда «Спартака» Александра Кокорина. В случае успешного прохождения медобследования, игрок присоединится к итальянскому клубу.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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