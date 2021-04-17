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«Фиорентина» хочет подписать новый контракт с Влаховичем и прописать сумму отступных

11:52
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«Фиорентина» ведет переговоры о подписании нового контракта с нападающим Душаном Влаховичем. Клуб из Флоренции хочет прописать в нем обязательную сумму отступных, сообщает Corriere dello Sport.

Нынешнее соглашение 21-летнего серба истекает только в июне 2023 года. Но в клубе беспокоятся, что нападающего могут переманить более именитые команды.

В текущем сезоне Влахович провел 32 матча за «Фиорентину», в которых забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи.

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