Смоллинг поблагодарил всех за поддержку после вооруженного ограбления
Защитник «Ромы» Крис Смоллинг поблагодарил всех за поддержку после того, как подвергся вооруженному ограблению.
«Хочу поблагодарить всех за добрые пожелания и поддержку. Моя семья была сильно потрясена, но, к счастью, не пострадала.
Надеюсь, эти люди смогут найти более осмысленный способ прожить свою жизнь, не причиняя вреда и страданий другим», — написал Смоллинг в Twitter.
16 апреля стало известно, что 31-летний защитник стал жертвой грабителей. Ночью вооруженные люди проникли в дом Смоллинга в Риме и заставили его отдать содержимое сейфа. В это время в доме находились его жена и двухлетний ребенок.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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