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Смоллинг поблагодарил всех за поддержку после вооруженного ограбления

11:38
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Защитник «Ромы» Крис Смоллинг поблагодарил всех за поддержку после того, как подвергся вооруженному ограблению.

«Хочу поблагодарить всех за добрые пожелания и поддержку. Моя семья была сильно потрясена, но, к счастью, не пострадала.

Надеюсь, эти люди смогут найти более осмысленный способ прожить свою жизнь, не причиняя вреда и страданий другим», — написал Смоллинг в Twitter.

16 апреля стало известно, что 31-летний защитник стал жертвой грабителей. Ночью вооруженные люди проникли в дом Смоллинга в Риме и заставили его отдать содержимое сейфа. В это время в доме находились его жена и двухлетний ребенок.

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