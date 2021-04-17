Смоллинг поблагодарил всех за поддержку после вооруженного ограбления

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг поблагодарил всех за поддержку после того, как подвергся вооруженному ограблению.

«Хочу поблагодарить всех за добрые пожелания и поддержку. Моя семья была сильно потрясена, но, к счастью, не пострадала.

Надеюсь, эти люди смогут найти более осмысленный способ прожить свою жизнь, не причиняя вреда и страданий другим», — написал Смоллинг в Twitter.

I’d like to thank everyone for your well wishes and support! My family although very shaken up are luckily unharmed! ??



Hoping these people can find a more meaningful way to live their lives without causing such harm and distress to others. — Chris Smalling (@ChrisSmalling) April 17, 2021

16 апреля стало известно, что 31-летний защитник стал жертвой грабителей. Ночью вооруженные люди проникли в дом Смоллинга в Риме и заставили его отдать содержимое сейфа. В это время в доме находились его жена и двухлетний ребенок.