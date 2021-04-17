В «Фиорентине» ответили на вопрос о сроках возвращения Кокорина на поле

Пресс-служба «Фиорентины» прокомментировала «СЭ» состояние российского нападающего Александра Кокорина. Ранее стало известно, что 30-летний футболист пропустит матч против «Сассуоло» в Серии А.

«У нас пока нет сроков по возвращению Кокорина на поле. Мы смотрим шаг за шагом. Сколько матчей он пропустит еще тоже неизвестно», — сказали в пресс-службе «Фиорентины» корреспонденту «СЭ».

Кокорин в марте провел более десяти дней в римской клинике по поводу травмы мышц бедра, полученной в матче чемпионата Италии с «Ромой».

В нынешнем сезоне Серии А российский футболист провел 3 матча и не отличился результативными действиями.

(Данил Алешин)