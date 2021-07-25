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«Фиорентина» готова увеличить зарплату Влаховича до 4 миллионов евро в год

20:24
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«Фиорентина» ведет активные переговоры с форвардом Душаном Влаховичем по поводу продления контракта на улучшенных условиях, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Клуб дает 21-летнему сербу контракт на три года с зарплатой 3 миллиона евро в год плюс бонусы, за счет которых сумма может достигнуть 4 миллионов.

При этом нападающий требует включить в новое соглашение пункт об отступных в размере 70 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Влахович провел 40 матчей за «Фиорентину», на его счету 21 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро, нынешний контракт серба с клубом действует до конца июня 2023 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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