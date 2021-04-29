«Фиорентина» должна сохранить Влаховича, если клуб намерен пригласить Гаттузо
11:24
Руководство «Фиорентины» провело переговоры с главным тренером «Наполи» Дженнаро Гаттузо, сообщает SportItalia.
По сведениям источника, президент «фиалок» Рокко Комиссо поставил Гаттузо на первое место в списке кандидатов на пост главного тренера команды. Сообщается, что 43-летний итальянец хочет сохранить форварда Душана Влаховича в «Фиорентине».
«Фиорентина» с 34 очками занимает 14-е место в серии А.
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