Томори провел встречу с директорами «Милана»

«Милан» рассчитывает сохранить в своих рядах защитника Фикайо Томори, права на которого принадлежат «Челси», сообщает Sky Sport Italia. Футболист был замечен на встрече с директорами клуба в лице Паоло Мальдини и Рики Массары.

Вероятно, они обсуждали будущее Томори. «Милан» имеет право выкупить футболиста у «Челси» за 28 миллионов евро, но итальянский клуб пытается добиться скидки.

23-летний Фикайо Томори провел 12 матчей в текущем чемпионате Италии. Портал Transfermarkt оценивают игрока в 20 миллионов евро.