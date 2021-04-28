Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Томори провел встречу с директорами «Милана»

28 апреля 2021, 23:21
Теги:

«Милан» рассчитывает сохранить в своих рядах защитника Фикайо Томори, права на которого принадлежат «Челси», сообщает Sky Sport Italia. Футболист был замечен на встрече с директорами клуба в лице Паоло Мальдини и Рики Массары.

Вероятно, они обсуждали будущее Томори. «Милан» имеет право выкупить футболиста у «Челси» за 28 миллионов евро, но итальянский клуб пытается добиться скидки.

23-летний Фикайо Томори провел 12 матчей в текущем чемпионате Италии. Портал Transfermarkt оценивают игрока в 20 миллионов евро.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Авангард» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина
Скончался ставший мемом "хохочущий испанец" Хуан Хойя Борха
В сети обсуждают биографию отца официального представителя МВД Ирины Волк
Россиянина Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд