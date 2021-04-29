Модель хочет получить от Роналду десятки миллионов евро по делу об изнасиловании

Бывшая модель Кэтрин Майорга, ранее обвинившая нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании, хочет получить с португальца 56,5 миллиона фунтов (около 79 миллионов долларов) в качестве компенсации, информирует Mirror.

По словам 35-летней модели, 18 миллионов полагаются «боль и страдания в прошлом», 18 миллионов — за «боль и страдания в будущем» и еще 18 миллионов — штрафные санкции. Кроме того, 2,5 миллиона — это расходы на судебные издержки.

Майорга утверждает, что в 2009 году в Лас-Вегасе ее изнасиловал Криштиану Роналду. В 2017 году издание Spiegel сообщало, что Роналду в январе 2010 года заплатил крупную сумму, чтобы избежать обвинений в сексуальном насилии. Стороны достигли договоренности о неразглашении.

В октябре 2018 года полиция Лас-Вегаса возобновила дело в отношении Роналду. Однако летом 2020 года прокуратура штата Невада отказалась предъявлять обвинения футболисту, так как они не могут быть доказаны вне разумных сомнений.

В октябре прошлого года Майорга заявила, что была не способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении от 2010 года. Если ей удасться это доказать в суде, то Роналду будет вызван для дачи показаний.