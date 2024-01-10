«Фиорентина» по пенальти обыграла «Болонью» в Кубке Италии

«Фиорентина» выиграла у «Болоньи» в матче 1/4 финала Кубка Италии. Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.

В основное и дополнительное время голов забито не было. В серии пенальти точнее оказались хозяева. Они реализовали все пять своих попыток. У гостей не забил только Штефан Пош.

В полуфинале «Фиорентина» встретится с победителем матча «Аталанта» — «Милан». Встреча состоится 10 января.