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Осимхен грубо высказался в адрес агента Хвичи: «Тупица! Не смей упоминать мое имя!»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен раскритиковал Мамуку Джугели, являющегося агентом полузащитника неаполитанского клуба Хвичи Кварацхелии.

Ранее Джугели сообщил, что Осимхен летом перейдет в один из клубов из Саудовской Аравии и подчеркнул, что Кварацхелия не согласился бы на такой трансфер и за миллиард евро.

«Дорогой Мамука Джугели, ты — мерзость и позор. Мне стыдно от твоей логики. Тупица! Не смей упоминать мое имя!» — написал Осимхен в соцсетях.

23 декабря «Наполи» объявил о продлении контракта с Осимхеном до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.

В этом сезоне 25-летний нигериец провел за «Наполи» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами.

Виктор Осимхен
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
7
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
8
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
9
 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
10
 Торино 19 7 6 6 18-18 27
11
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
12
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
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 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
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 Удинезе 19 2 11 6 19-30 17
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 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
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