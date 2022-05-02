Филиппо Индзаги претендует на пост главного тренера «Специи»
Бывший нападающий сборной Италии Филиппо Индзаги претендует на пост главного тренера «Специи», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Еще одним претендентом на этот пост является бывший полузащитник сборной Италии и экс-тренер «Ювентуса» Андреа Пирло.
Отметим, что сейчас команду возглавляет Тиагу Мотта, но он может покинуть «Специю» летом в поисках более перспективного проекта.
Ранее Филиппо Индзаги тренировал «Милан», «Венецию», «Болонью» и «Беневенто» и «Брешию».
Вместе со сборной Италии Индзаги стал серебряным призером чемпионата Европы 2000 года и победителем чемпионата мира 2006 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|35
|23
|8
|4
|61-30
|77
|
2
|Интер
|35
|22
|9
|4
|74-29
|75
|
3
|Наполи
|35
|21
|7
|7
|67-31
|70
|
4
|Ювентус
|35
|20
|9
|6
|54-31
|69
|
5
|Рома
|35
|17
|8
|10
|55-40
|59
|
6
|Лацио
|35
|17
|8
|10
|70-53
|59
|
7
|Фиорентина
|35
|17
|5
|13
|54-47
|56
|
8
|Аталанта
|34
|15
|10
|9
|61-43
|55
|
9
|Верона
|35
|14
|10
|11
|61-52
|52
|
10
|Торино
|35
|12
|11
|12
|45-37
|47
|
11
|Сассуоло
|35
|12
|10
|13
|60-61
|46
|
12
|Удинезе
|35
|10
|13
|12
|54-54
|43
|
13
|Болонья
|35
|11
|10
|14
|39-48
|43
|
14
|Эмполи
|35
|9
|10
|16
|46-65
|37
|
15
|Сампдория
|35
|9
|6
|20
|42-57
|33
|
16
|Специя
|35
|9
|6
|20
|37-63
|33
|
17
|Кальяри
|35
|6
|10
|19
|32-64
|28
|
18
|Дженоа
|35
|3
|16
|16
|25-55
|25
|
19
|Салернитана
|33
|6
|7
|20
|28-70
|24
|
20
|Венеция
|34
|5
|7
|22
|28-63
|22
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
|27.04
|19:00
|
Фиорентина – Удинезе
|0 : 4
|27.04
|21:15
|
Аталанта – Торино
|4 : 4
|27.04
|21:15
|
Болонья – Интер
|2 : 1
|5.05
|19:00
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|17
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|9
|
|
Лоренцо Инсинье
Наполи
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|26
|2
|5
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|26
|1
|10
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|29
|1
|7