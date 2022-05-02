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Сегодня, 22:14

Филиппо Индзаги претендует на пост главного тренера «Специи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Италии Филиппо Индзаги претендует на пост главного тренера «Специи», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Еще одним претендентом на этот пост является бывший полузащитник сборной Италии и экс-тренер «Ювентуса» Андреа Пирло.

Отметим, что сейчас команду возглавляет Тиагу Мотта, но он может покинуть «Специю» летом в поисках более перспективного проекта.

Ранее Филиппо Индзаги тренировал «Милан», «Венецию», «Болонью» и «Беневенто» и «Брешию».

Вместе со сборной Италии Индзаги стал серебряным призером чемпионата Европы 2000 года и победителем чемпионата мира 2006 года.

Андреа Пирло
Тиагу Мотта
Филиппо Индзаги
ФК Специя
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 Интер 35 22 9 4 74-29 75
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
5
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
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 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
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 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
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 Торино 35 12 11 12 45-37 47
11
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
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 Эмполи 35 9 10 16 46-65 37
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 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
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 Специя 35 9 6 20 37-63 33
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18
 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
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6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
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Лацио – Эмполи
 3 : 3
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Сассуоло – Дженоа
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 3 : 1
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27.04 19:00
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Аталанта – Торино
 4 : 4
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Сассуоло

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Лоренцо Инсинье

Наполи

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 26 2 5
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