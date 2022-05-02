Филиппо Индзаги претендует на пост главного тренера «Специи»

Бывший нападающий сборной Италии Филиппо Индзаги претендует на пост главного тренера «Специи», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Еще одним претендентом на этот пост является бывший полузащитник сборной Италии и экс-тренер «Ювентуса» Андреа Пирло.

Отметим, что сейчас команду возглавляет Тиагу Мотта, но он может покинуть «Специю» летом в поисках более перспективного проекта.

Ранее Филиппо Индзаги тренировал «Милан», «Венецию», «Болонью» и «Беневенто» и «Брешию».

Вместе со сборной Италии Индзаги стал серебряным призером чемпионата Европы 2000 года и победителем чемпионата мира 2006 года.