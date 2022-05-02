Маццари уволен с поста главного тренера «Кальяри»

«Кальяри» 2 мая на официальном сайте объявил, что Вальтер Маццари уволен с поста главного тренера команды.

Команда проиграла семь из последних восьми игр в серии А. В результате чего приблизилась к зоне вылета.

«Кальяри» идет на 17-м месте, имея 28 очков. У «Салернитаны», которая занимает 18-ю строчку — 25 очков и два матча в запасе.

В следующем туре команды встретятся между собой. Матч «Салернитана» — «Кальяри» состоится 8 мая.