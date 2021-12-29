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Федерико Кьеза: «Роналду прибыл с другой планеты. Один из лучших в истории футбола»

Федерико Кьеза назвал Роналду одним из лучших футболистов в истории
12:49
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Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Его преданность делу, ментальная сила, умение решать эпизоды и включаться в любую ситуацию стали для меня источником вдохновения, — приводит слова Кьезы Football Italia со ссылкой на La Repubblica. — Роналду прибыл с другой планеты. Один из лучших футболистов в истории. Мне посчастливилось тренироваться с ним и посмотреть вживую за тем, что он делает, чтобы быть таким сильным».

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 до 2021 года. В составе туринской команды 36-летний нападающий дважды выиграл чемпионат Италии, дважды — суперкубок Италии и один раз Кубок Италии.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/chiesa-explains-how-cristiano-ronaldo-inspired-him/

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Карен Саркисян все материалы автора

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