Федерико Кьеза: «Роналду прибыл с другой планеты. Один из лучших в истории футбола»

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Его преданность делу, ментальная сила, умение решать эпизоды и включаться в любую ситуацию стали для меня источником вдохновения, — приводит слова Кьезы Football Italia со ссылкой на La Repubblica. — Роналду прибыл с другой планеты. Один из лучших футболистов в истории. Мне посчастливилось тренироваться с ним и посмотреть вживую за тем, что он делает, чтобы быть таким сильным».

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 до 2021 года. В составе туринской команды 36-летний нападающий дважды выиграл чемпионат Италии, дважды — суперкубок Италии и один раз Кубок Италии.