«Милан» интересуется венгерским защитником «Фенербахче» Солои
15:59
«Милан» интересуется защитником «Фенербахче» Атиллой Солои, сообщает журналист Sky Sport Italia Руди Галетти.
По информации источника, турецкий клуб хочет получить за 23-летнего венгра от 15 до 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют «Челси» и «Атлетико».
??? #Milan, survey for Attila #Szalai.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) December 28, 2021
? The request of #Fenerbahce for the ?? centre-back is € 15/20M. ??#Calciomercato #Transfers #SerieA #SuperLig pic.twitter.com/Agc9zqiwh6
В сезоне-2021/22 Солои провел 26 матчей за «Фенербахче», на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.
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