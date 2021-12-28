«Торонто» хочет пригласить Белотти. Клуб МЛС уже практически договорился с Инсинье

«Торонто» заинтересовался нападающим «Торино» Андреа Белотти и готовит предложение футболисту, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Клуб МЛС хочет воспользоваться тем, что контракт Белотти с туринцами заканчивается уже летом 2022 года.

По информации источника, 27-летний форвард решил покинуть «Торино» по окончании нынешнего сезона.

Белотти в сезоне-2021/22 сыграл за клуб из Турина 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее появлялась информация, что в «Торонто» должен перейти другой игрок из итальянского чемпионата — нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье.