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«Торонто» хочет пригласить Белотти. Клуб МЛС уже практически договорился с Инсинье

22:38
Андреа Белотти. Фото Instagram
Андреа Белотти. Фото Instagram
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«Торонто» заинтересовался нападающим «Торино» Андреа Белотти и готовит предложение футболисту, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Клуб МЛС хочет воспользоваться тем, что контракт Белотти с туринцами заканчивается уже летом 2022 года.

По информации источника, 27-летний форвард решил покинуть «Торино» по окончании нынешнего сезона.

Белотти в сезоне-2021/22 сыграл за клуб из Турина 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее появлялась информация, что в «Торонто» должен перейти другой игрок из итальянского чемпионата — нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье.

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Иван Шитик все материалы автора

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