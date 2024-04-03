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Сегодня, 01:38

Кьеза: «В «Ювентусе» нужно постоянно играть на 110 процентов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза прокомментировал победу над «Лацио» (2:0) в в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.

«В первом тайме мы были немного напряжены, но во втором снова стали той командой, какой были в январе. Теперь нам нужно сосредоточиться на серии А и вернуться там в нужное русло. Критика справедлива, и правильно, что мы прислушиваемся и стараемся добиться большего. Результата 2:0 недостаточно, чтобы вывести нас из кризиса, который продолжается уже пару месяцев.

В «Ювентусе» нужно постоянно играть на 110 процентов, здесь очень высокий уровень давления, и так и должно быть. Критика справедливая. Тот факт, что мы сыграли вничью с «Эмполи», а затем проиграли «Интеру» действительно выбил нас из колеи. Не скажу, что мы выключились, но когда такая огромная мечта ускользает из рук, сложно потом перестроиться на другие цели. Когда ты играешь за «Ювентус», ты должен добиваться каждой цели, которую требует клуб и, прежде всего, болельщики. Так должно быть», — цитирует Football Italia Кьезу.

Ответный матч состоится в Риме 23 апреля.

 
Душан Влахович и&nbsp;Николо Казале. «Ювентус» победил «Лацио» в первом матче полуфинала Кубка Италии
Федерико Кьеза
Футбол
ФК Лацио
ФК Ювентус
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«Ювентус» победил «Лацио» в первом матче полуфинала Кубка Италии

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 30 25 4 1 73-14 79
2
 Милан 30 20 5 5 57-34 65
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 30 16 9 5 45-25 57
5
 Рома 30 15 7 8 55-35 52
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 30 14 4 12 37-33 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 30 6 11 13 26-45 29
14
 Удинезе 30 4 16 10 29-45 28
15
 Верона 30 6 9 15 27-40 27
16
 Кальяри 30 6 9 15 30-51 27
17
 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
18
 Эмполи 30 6 7 17 22-45 25
19
 Сассуоло 30 6 6 18 34-57 24
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 Салернитана 30 2 8 20 23-62 14
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5.04 21:45
Салернитана – Сассуоло
 - : -
6.04 16:00
Милан – Лечче
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Рома – Лацио
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7.04 13:30
Фрозиноне – Болонья
 - : -
7.04 16:00
Монца – Наполи
 - : -
7.04 19:00
Кальяри – Аталанта
 - : -
7.04 19:00
Верона – Дженоа
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Оливье Жиру

Милан

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Ювентус

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