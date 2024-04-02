«Ювентус» победил «Лацио» в первом матче полуфинала Кубка Италии

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«Ювентус» одержал домашнюю победу над «Лацио» (2:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.

Авторами забитых мячей в прошедшей встрече стали нападающие Федерико Кьеза, отличившийся на 50-й минуте, и Душан Влахович (64).

Ответная игра между командами состоится 23 апреля в Риме. Начало — в 22.00 мск.