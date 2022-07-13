«Милан» упустил Де Кетеларе. Полузащитник перейдет в «Лидс»

«Милан» проиграл в гонке за подписание полузащитника «Брюгге» Шарля Де Кетеларе, сообщает Calciomercato.

По данным источника, 21-летний бельгиец перейдет в «Лидс», который предложил «Брюгге» 37 миллионов евро плюс бонусы. «Милан» хотел выкупить контракт хавбека за 30 миллионов.

В сезоне-2021/22 Де Кетеларе забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за «Брюгге».

Контракт полузащитника с клубом действует до июня 2024 года.