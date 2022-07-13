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Сегодня, 17:23

«Челси» договорился с «Наполи» по переходу Кулибали за 40 миллионов евро

Руслан Минаев
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«Челси» достиг договоренности с «Наполи» по выкупу контракта защитника Калиду Кулибали, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Сумма сделки составит 40 миллионов евро. По условия личного контракта зарплата Кулибали составит 10 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что 31-летний сенегалец подпишет контракт до 2027 года.

В прошедшем сезоне Кулибали забил три мяча и отдал три результативные передачи в 34 матчах за неаполитанцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Футбол
ФК Наполи
ФК Челси
Калиду Кулибали
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