Фанаты «Лацио» раскритиковали исполнение новичком клуба Хюсаем антифашистского гимна

Защитник «Лацио» Эльсеид Хюсай принял участие в традиционном ритуале после перехода в римский клуб.

27-летний албанец исполнил песню Bella Ciao («Прощай, красавица»), которая использовалась итальянскими партизанами во время Второй мировой войны. Такой выбор песни не понравился ультрас римского клуба, которые известны своим фашистским уклоном. Некоторые из них вывесили баннер, назвав Хюсая червем и заявив, что «Лацио» — фашистский клуб.

Хюсай перешел в «Лацио» 17 июля в качестве свободного агента. Защитник выступал за «Наполи» с 2015 по 2021 год.

В минувшем сезоне Хюсай провел 29 матчей, в которых сделал две результативные передачи и заработал одну желтую карточку.