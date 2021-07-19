Кокорин раздает автографы после тренировки «Фиорентины». Видео
19 июля 2021, 23:50
Футболисты «Фиорентины» проводят сбор в Валь-ди-Фасса и готовятся к новому сезону серии А. В тренировках принимает участие российский нападающий Александр Кокорин.
После завершения занятий форвард вышел к болельщикам и раздал несколько автографов.
На тренировке Кокорин также отличился голом, который даже попал в Twitter «Фиорентины».
В прошедшем сезоне 30-летний Кокорин принял участие только в четырех матчах за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.
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