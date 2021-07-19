Кокорин раздает автографы после тренировки «Фиорентины». Видео

Футболисты «Фиорентины» проводят сбор в Валь-ди-Фасса и готовятся к новому сезону серии А. В тренировках принимает участие российский нападающий Александр Кокорин.

После завершения занятий форвард вышел к болельщикам и раздал несколько автографов.

На тренировке Кокорин также отличился голом, который даже попал в Twitter «Фиорентины».

В прошедшем сезоне 30-летний Кокорин принял участие только в четырех матчах за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.